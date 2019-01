De Beddenspecialist in Goes: topmerken en gedegen slaapadvies

Bij De Beddenspecialist in Goes, onderdeel van TMC Wonen, vindt u een grondige analyse van het slaapgedrag, gegrond advies en bedden van topmerken. Een goede nachtrust is belangrijk om energie op te doen voor de volgende dag. Daarom is het belangrijk dat de matras het juiste comfort geeft en de bedbodem voldoende ondersteuning biedt.

Analyse

Iedereen slaapt op een andere manier. Daarom is een persoonlijk slaapsysteem, dat afgesteld is op specifieke behoeften en voorkeuren, erg belangrijk. Samen met een groep fysiotherapeuten heeft De Beddenspecialist de SlaapID ontwikkeld. Een klant kan drie nachten met dit kleine apparaatje om slapen. Ondertussen wordt, zijn of haar slaapgedrag bijgehouden. Vervolgens komt de klant terug naar de winkel, waar de SlaapID wordt uitgelezen. Het apparaatje geeft informatie over de slaaphouding, het draaigedrag het slaapritme en de temperatuur. De medewerkers van De Beddenspecialist analyseren deze informatie en geven met behulp van de resultaten advies over welke matras het meest geschikt is voor de klant.

Topmerken

De Beddenspecialist verkoopt bedden en matrassen van merken met een goede reputatie en jarenlange ervaring op het gebied van slaapsystemen. De merken die verkrijgbaar zijn bij De Beddenspecialist zijn: Swissflex, Vandyck, Silvana, Kuperus, Ledorm, Hasena, Beddelicious, SLP en Vroomshop.

Op maat

Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat het comfort van de matras en de ondersteuning van de bedbodem en het hoofdkussen helemaal aansluiten bij de persoonlijke wensen van de klant. Dit geldt ook voor de afmetingen van het slaapsysteem. Bij De Beddenspecialist is het mogelijk om het slaapsysteem volledig op maat te laten maken, voor een optimale nachtrust.

TMC

Enthousiast geworden? Maak een afspraak op tmcwonen.nl/merken/slapen/beddenspecialist of bel (0113) 22 41 02.

TMC Wonen

TMC Goes - Marconistraat 13 - (0113) 22 41 02

TMC Kruiningen - Zandweg 1B - (0113) 38 26 26

TMC WoonWenz - Marconistraat 15-15b - (0113) 22 41 14

TMC Bergen op Zoom - Van Konijnenburgweg 13 - (0164) 27 44 77

info@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl