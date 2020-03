45 jaar TMC Wonen

Dit jaar viert TMC Wonen hun 45-jarig bestaan. In 1975 begon vader Witte Tapijt- en Meubelcentrum Zeeland. In de loop van de jaren is het bedrijf behoorlijk uit de kluiten gewassen en staat sinds 2019 de derde generatie uit de familie aan het roer. Met vier vestigingen en een groot en steeds wisselend assortiment heeft TMC Wonen veel te bieden voor de mensen die hun huis graag (opnieuw) willen inrichten. En het jubileum vieren ze graag samen met jou.

TMC is de afgelopen 45 jaar gegroeid en vernieuwd, en ook de afgelopen vijf jaar heeft het team van de woonwinkel niet stilgezeten. Twee jaar geleden sleepte TMC met een score van 100 procent bij de vakjury en een enorme meerderheid aan stemmen de titel ”Zeeuws familiebedrijf 2018” in de wacht, een prijs die het bedrijf of het lijf geschreven is. “Want een familiebedrijf zijn we, met een gedeelde passie: wonen. Ook de grote betrokkenheid van klanten en relaties hebben we als TMC erg gewaardeerd. Die bleek wel uit de vele stemmen en felicitaties die we kregen tijdens de wedstrijd en na het winnen van de prijs.” Bekijk de rijke historie van TMC.

TMC Wonen - Trendmarkt Goes

Nieuwe generatie

Ook heeft TMC het afgelopen jaar een wisseling van de wacht meegemaakt: Adrie Witte is onlangs met pensioen gegaan, “om zo zelf nog meer uurtjes van zijn inrichting te kunnen genieten”. In zijn plaats staat de nieuwe generatie klaar: de broers Jewannes en Aart-Jan en hun neef Johan junior vormen nu samen met Jaap de directie. Zo gaat de overstap van de ene generatie naar de andere geleidelijk, maar blijft TMC voorlopig op de markt. Dit zie je terug in de woonwinkel in Bergen op Zoom die pas volledig vernieuwd is. Hier vind je nu onder andere meer maatwerkmogelijkheden en een unieke winkelbeleving.

TMC Wonen - Kruiningen

Vakmanschap

Wat in al die 45 jaar niet veranderd is, is het vakmanschap van TMC. Toch wordt er vandaag de dag meer gevraagd van een vakman dan vroeger, zo leert de geschiedenis. “In de beginjaren van TMC werd iemand al snel stoffeerder genoemd. Als je een tapijt kon leggen (en in die tijd werd alles nog los gelegd), kreeg je de titel stoffeerder. In die tijd lag dan ook in 80 procent van de woonkamers en 90 procent van de slaapkamer tapijt op de vloer.” Nu heeft tapijt niet meer het monopoly op de vloeren in Nederland: veel mensen kiezen voor en houten vloer, voor laminaat, vinyl, PVC of marmoleum. Om deze vloeren te leggen heeft TMC getrainde vakspecialisten in huis. Ook op de andere woongebieden staat TMC bekend om het vakmanschap dat ze in huis hebben. De producten zoals raambekleding, wandbekleding en buitenzonwering worden allemaal door de eigen vakmannen geïnstalleerd.

Woonideeën

Naast het realiseren van ideeën helpt TMC de klanten ook met het bedenken van woonideeën. “We hebben interieuradviseurs in huis die je graag helpen met het ontdekken van alle mogelijkheden in jouw interieur.” TMC biedt dus het complete pakket en geeft persoonlijk en deskundig advies voor elke woondroom.

Jubileumacties

Om het 45-jarige jubileum te vieren heeft TMC een WOONDROOM actie opgezet. “We gaan voor €45.000 aan woondromen realiseren: van een nieuwe badkamer, een tuin of een bankstel tot een waterontharder… alle woondromen zijn welkom! Droom met ons mee! Daarnaast ontvangen tien deelnemers van de quiz een waardecheque t.w.v. €450.” Meer over de jubileumacties vind je op de speciaal daarvoor ontwikkelde website.

TMC Wonen - 25 jarig bestaan

TMC Bergen op Zoom

v. Konijnenburgweg 13

4611 HK Bergen op Zoom

0164-274477

tmcbergenopzoom@tmcwonen.nl

TMC Goes

Marconistraat 13

4461 HH Goes

0113-224102

tmcgoes@tmcwonen.nl

TMC WoonWenz

Marconistraat 15-15b

4461 HH Goes

0113-224114

tmcwoonwenz@tmcwonen.nl

TMC Kruiningen

Zandweg 1b

4416 NA Kruiningen

0113-382626

tmckruiningen@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl