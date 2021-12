Gasprijs piekt na dreigement Duitsland over Nord Stream 2

De gasprijs is maandag met 10 procent gestegen nadat Duitsland dreigde gaspijplijn Nord Stream 2 in te zetten om Rusland te straffen als dat land Oekraïne binnenvalt. Sowieso maken handelaren zich al langer zorgen dat de pijplijn door de Oostzee deze winter niet meer in bedrijf wordt genomen. Rusland laat wel weten dat de uitbater van de pijplijn er alles aan doet om aan de eisen die Duitsland eerder al stelde voor het verkrijgen van een vergunning te voldoen.