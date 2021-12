Verkiezingen zijn nog altijd te slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden, vindt een aanzienlijk deel van deze groep. In een peiling over de Tweede Kamerverkiezingen die in maart van dit jaar werden gehouden, geven vier op de tien ondervraagden aan die als „niet toegankelijk” te hebben ervaren. Een ongeveer even grote groep vond de stembusgang wel toegankelijk, de overige 16 procent antwoordde „neutraal”.