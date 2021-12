In de afgelopen dagen is al honderdduizenden keren geprobeerd om gebruik te maken van een gat in de beveiliging van veelgebruikte software. Eerst gebeurde dit door potentiële aanvallers en door beveiligers om de kwetsbaarheid uit te testen en te zien wat er mogelijk was, maar inmiddels hebben kwaadwillenden al de eerste software geïnstalleerd bij anderen. Dat zegt beveiliger Sophos.