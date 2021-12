Fietsen is mede door de coronacrisis populairder dan ooit. Maar fietsers rijden honderden reptielen per jaar dood. Gemeenten en natuurbeheerders moeten daarom veel meer zorg besteden aan het „ongebreideld uitbreiden van het aantal fietspaden en aanleggen van nieuwe fietsroutes.” Dat schrijft de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen RAVON in het jaarbericht over 2021.