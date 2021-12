Werkgevers: loonstijging terugdraaien in extreme situaties

Werkgevers willen dat structurele loonstijgingen tijdelijk kunnen worden teruggedraaid in extreme situaties. Dat stellen werkgeversorganisaties AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in een aanzet op onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden volgend jaar, waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte. In het geval van een volgende grote economische schok willen de werkgevers dat ook arbeidsvoorwaarden kunnen worden versoberd en moeten werkenden flexibeler en breder kunnen worden ingezet.