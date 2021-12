De aandelenbeurs in Tokio is maandag met winst gesloten. Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven stabiel is gebleven op het hoogste niveau sinds eind 2018, bood enige steun aan de handel. De grote Japanse bedrijven zijn wel minder optimistisch geworden over de komende maanden vanwege de onzekerheid over de impact van de Omikron-variant.