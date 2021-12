In Nederland is op zondag op meerdere plaatsen door groepen die zich Defend noemen, gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. In IJmuiden is zondag een persoon aangehouden wegens het afsteken van vuurwerk, nadat de Mobiele Eenheid een groep van tientallen demonstranten uiteendreef. Bij het Mediapark in Hilversum kregen vier demonstranten een gebiedsverbod opgelegd.