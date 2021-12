In IJmuiden heeft de gemeente een noodbevel afgekondigd voor het Plein 1945. Zondag verzamelden daar meerdere mensen die zich uitspreken tegen de coronamaatregelen. De politie veegde vanwege het bevel van de gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, het plein leeg. Daarna trok de politie zich terug en kon een kleine honderd man er weer op. In ieder geval één iemand is aangehouden.