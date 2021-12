De tornado’s die vrijdagavond en zaterdagochtend over het midden van de Verenigde Staten trokken, hebben bijna honderd mensen het leven gekost. Dat aantal neemt naar verwachting nog toe. Alleen in de staat Kentucky kwamen minstens tachtig mensen om, zei gouverneur Andy Beshear zondag. Met ook zeker dertien doden in andere staten, waaronder zes in Illinois, ligt het totale aantal bijna op honderd.