De organisator van een illegaal feest en de terreineigenaar waar het evenement in Montfoort (Utrecht) moest plaatsvinden, hebben zaterdag beide een boete van 15.000 euro opgelegd gekregen. Het feest werd via Telegram-groepen gepromoot, maar de politie kreeg er in samenwerking met de gemeente lucht van. Via een bericht werd gewaarschuwd voor een hoge boete wanneer het toch door zou gaan.