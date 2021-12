De brandweer in het Amerikaanse Edwardsville heeft tot dusver bevestigd dat minstens zes mensen zijn omgekomen in het magazijn van Amazon dat grotendeels is verwoest door een tornado. Het totale dodental in de Verenigde Staten als gevolg van de tornado’s die vrijdag en zaterdag een spoor van vernieling achterlieten, is daarmee opgelopen tot boven de tachtig.