ProRailbaas John Voppen hoopt dat Nederland aanspraak maakt op het coronaherstelfonds van de Europese Unie en geld beschikbaar stelt voor investeringen in het spoor. „Wij zijn het enige land dat nog geen beroep heeft gedaan op het geld dat de Europese Unie voor Nederland heeft klaarliggen om onder andere te investeren in internationale mobiliteit, klimaat en digitalisering”, zegt Voppen in een interview met De Telegraaf.