In het 75-jarige bestaan van UNICEF zag de hulporganisatie niet eerder een crisis die kinderen zo hard raakte als de coronapandemie. In een rapport dat donderdag verschijnt schrijft de organisatie van de Verenigde Naties (VN) dat het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school kan, in armoede leeft of misbruikt wordt „schrikbarend toeneemt”.