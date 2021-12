SEH-voorman: politieke keuzes nodig over wie recht heeft op zorg

De politiek moet een „expliciet gesprek” voeren en keuzes maken over hoe om te gaan met zorg die nu wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. Want nu wordt de zorg zelf met die vraag opgezadeld. „En dat is niets minder dan het ontduiken van moreel-politieke verantwoordelijkheid in tijden van crisis”, schrijft onder anderen voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen in een opiniestuk in NRC.