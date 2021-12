Apple hoeft het ontwikkelaars toch nog niet toe te staan om hun gebruikers te wijzen op goedkopere abonnementen buiten de App Store om. Het techconcern kreeg van de rechter uitstel terwijl het hoger beroep dient. Eerder had een lagere rechter nog bepaald dat er niet zo’n uitstel zou komen, maar daar had Apple zich niet bij neergelegd. De deadline voor het aanpassen van de regels was eigenlijk donderdag.