Vleesverwerker Nijland Food uit het Overijsselse Goor is failliet, bevestigt grootaandeelhouder en investeringsmaatschappij Wadinko na berichtgeving door dagblad Tubantia. Er werken 180 mensen bij het bedrijf, van wie 80 in vaste dienst. Het bedrijf produceert en verpakt onder meer kip en vegetarische producten voor winkels, de industrie en cateraars in Noordwest-Europa.