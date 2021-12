Wall Street doet ondanks positief vaccinnieuws pas op de plaats

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine wisselingen aan de handelsdag begonnen, na de stevige koerswinsten een dag eerder. Het nieuws van de farmaceuten Pfizer en BioNTech, dat hun coronavaccin na drie prikken evenveel bescherming biedt tegen de Omikron-variant als twee prikken tegen andere varianten, bood weinig steun aan de handel. De zorgen over de economische impact van Omikron waren al flink afgenomen door berichten dat de ziekteverschijnselen van de nieuwe variant mild zouden zijn.