Banken: controle op financiering rondom ontbossing is in orde

Banken voeren al jaren beleid om ontbossing tegen te gaan, spreken klanten hierop indien nodig aan en ondernemen ook actie. Dat zeggen grootbanken ING, ABN AMRO en Rabobank in reactie op het rapport van milieuorganisatie Milieudefensie en duurzaamheidsonderzoeker Profundo over ontbossing. Daarin stellen de organisaties dat de grootbanken de afgelopen vijf jaar 3,1 miljard euro aan leningen hebben verstrekt voor goederen zoals soja die vaak ontbossing in de hand werken.