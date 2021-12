Jagers in Utrecht mogen voorlopig schieten op knobbelzwanen

Faunabeheerders in Utrecht mogen voorlopig knobbelzwanen in het grootste deel van die provincie zo nodig afschieten. De voorzieningenrechter heeft een ontheffing die de provincie voor het afschot heeft gegeven woensdag in stand gelaten. De rechtbank streeft ernaar om de beroepsprocedure die dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben aangespannen tegen de ontheffing begin 2022 te behandelen, maar ziet geen aanleiding om in de aanloop naar die zitting afschot te verbieden.