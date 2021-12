Tweedeling dreigt door krapte aan woningen voor kwetsbaren

Als het kabinet niets doet aan de huisvesting van kwetsbare inwoners, wordt tweedeling in de maatschappij in de hand gewerkt. De huisvesting van deze groep staat al onder druk en laat een verslechtering zien, terwijl er al jaren aandacht voor wordt gevraagd. De kwestie moet op de onderhandelingstafel blijven liggen, schrijven 44 gemeenten woensdag aan de kabinetsformateurs. De gemeenten denken vijf miljard euro per jaar nodig te hebben om maatregelen te kunnen nemen.