De Britse premier Boris Johnson heeft in het parlement excuses aangeboden nadat grote verontwaardiging was ontstaan over een vermeend kerstfeest in zijn kantoor. Op uitgelekte videobeelden is te zien dat topmedewerkers eind vorig jaar grappen maakten over zo’n feest, terwijl dergelijke bijeenkomsten op dat moment waren verboden vanwege het strenge coronabeleid.