De nabestaanden van vlucht MH17 hebben woensdag de houding van de vier verdachten in de strafzaak gehekeld. „Er is een totale afwezigheid van enige vorm van empathie”, zei advocaat Ruth Jager namens het Rechtsbijstandsteam. „Het zou veel pijn bij de nabestaanden wegnemen als er op een of andere manier sorry gezegd zou worden.”