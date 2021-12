De 22-jarige man uit Utrecht die eind vorig jaar met zijn auto op de A2 met een snelheid van minstens 256 kilometer per uur een 20-jarige vrouw doodreed, moet drie jaar de cel in. Die straf sprak de rechtbank in Utrecht woensdagmiddag uit. Ook moet dader Marco van D. de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding van 42.000 euro betalen.