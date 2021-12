Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, zegt al vijf jaar bezig te zijn om De Vaandeldrager van Rembrandt naar Nederland te krijgen. Sinds de aankoop van Marten en Oopjen in 2016 heeft hij naar eigen zeggen goed contact met de Franse familie Rothschild, met name met de erven van Élie de Rothschild, van wie het schilderij was.