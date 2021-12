Tegen een 16-jarige jongen die samen met zijn oudere broer betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige dood van een veertienjarig meisje in Almelo, is een jaar celstraf en jeugd-tbs geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte de strafeis woensdag bekend bij de rechtbank in Almelo, waar de zaak wordt behandeld. De jongen was ten tijde van het strafbare feit 15 jaar. Voor een 15-jarige is de maximale jeugddetentie 1 jaar.