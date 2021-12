Een nog in aanleg zijnde, 9 kilometer lange stroomkabel die loopt van het vasteland naar het waddeneiland Ameland is door onbekenden vernield. De schade is zo groot dat de kabel over een lengte van 3 kilometer vervangen moet worden, meldt netbeheerder Liander. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er sprake van sabotage. Hij schat de schade tussen de 2 en 3 miljoen euro.