Linkse samenwerking moet zich nog bewijzen

Over linkse samenwerking kun je gemakkelijk cynisch doen. Want is die in het verleden niet herhaaldelijk mislukt? Zo hadden de partijen die maandag met enig tamtam een oppositieakkoord presenteerden, PvdA en GroenLinks, ​ook in 2017 al plannen voor verregaande samenwerking. Van het idee van Samsom en Van Ojik om in dat jaar samen campagne te voeren en na de verkiezingen één fractie te gaan vormen, kwam niets terecht. Ook in 2010 strandden toenaderingspogingen tussen de toenmalige leiders Cohen en Halsema jammerlijk.