Kwetsbare mensen mogelijk dupe van EU-plan boosterprik

De Patiëntenfederatie roept het kabinet op om voor de boosterprikcampagne dezelfde volgorde aan te houden als tijdens de eerste vaccinatieronde. Dat wil zeggen dat mensen onder de zestig met een medische indicatie voorrang moeten krijgen op gezonde leeftijdsgenoten. De federatie reageert daarmee op het nieuws dat de regels voor het coronabewijs in de EU mogelijk zullen veranderen. „Mensen die in april zijn geprikt, kunnen dan dus in februari niet meer naar het buitenland”, aldus een woordvoerder van de federatie.