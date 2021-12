Dierenwelzijn in de veeteelt gaat vooruit, maar het welzijn van melkkoeien verbeterde het minst snel. Het leven voor vleeskippen, kalveren en varkens is sinds 2011 wel met grote stappen beter geworden, is de conclusie van een onderzoek van Wageningen Livestock Research in opdracht van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.