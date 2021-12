In de metaalsector is een nieuwe stakingsronde in de maak. Volgens vakbond FNV zal personeel van verschillende bedrijven in de regio Arnhem, Nijmegen en rond Hengelo op vrijdag 10 december het werk neerleggen in een roep om betere arbeidsvoorwaarden als onderdeel van een nieuwe cao. Een dag eerder wordt weer in de regio Eindhoven gestaakt.