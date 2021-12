Het initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft tot dusver zeker 30.000 aanmeldingen opgehaald. Initiatiefnemer Mordechaï Krispijn, bekend als actievoerder tegen de coronamaatregelen, stelt dat hij in overleg is met juristen om te kijken hoe kansrijk de aangifte is en hoe die het beste ingediend kan worden. Dat gaat volgens hem op zijn vroegst begin januari gebeuren.