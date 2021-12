Sergej Moetsjkajev, commandant van de 53e luchtafweerbrigade, kan niet getuigen in het omvangrijke strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17. De rechtbank had hem graag willen horen, maar Rusland werkt niet mee aan het rechtshulpverzoek. Dat werd woensdag duidelijk bij hervatting van de strafzaak in de beveiligde rechtbank op Schiphol.