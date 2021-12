Aedes bezorgd over commerciële bouw sociale huurwoningen

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, is bezorgd over commerciële partijen die goedkope sociale huurwoningen bouwen, waar dit eerder door corporaties werd gedaan. Aedes denkt dat het aantal echte sociale huurwoningen daardoor langzaam maar zeker afneemt. Volgens Aedes zijn die private partijen aan minder regels gebonden voor toewijzing van sociale huurwoningen dan corporaties en schuiven die commerciële partijen na tien of vijftien jaar de woningen vaak door naar de vrije huursector.