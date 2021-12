De Japanse miljardair Yusaku Maezawa is succesvol in zijn raket de ruimte in geschoten en onderweg naar ruimtestation ISS. Maezawa brengt een bezoek aan het ruimtestation als voorbereiding voor zijn toeristische retourvlucht naar de maan over een paar jaar. Hij keert over iets minder dan twee weken terug op aarde.