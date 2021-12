De door schulden geplaagde projectontwikkelaar China Evergrande Group is woensdag op de beurs in Hongkong weer onderuitgegaan. De onderneming miste weer een betalingsdeadline. Beleggers deden hun aandelen daarop in de verkoop, al houden ze hoop dat het bedrijf zijn schulden kan herschikken. Het aandeel zakte 3,4 procent en noteerde op zijn laagste stand ooit.