De wijze waarop vluchtelingen en asielzoekers in Nederlandse noodopvanglocaties worden opgevangen schiet ernstig te kort. Op veel plekken ontbreken privacy, veiligheid en warmte en er is grote zorg over toegang tot zorg, onderwijs voor kinderen en de vele verhuizingen in korte tijd. Dat blijkt volgens VluchtelingenWerk Nederland uit een inventarisatie van de leefomstandigheden van 5000 asielzoekers in 21 noodopvanglocaties.