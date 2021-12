Ziekenhuizen en zorgbonden gaan woensdag een nieuwe onderhandelingsronde in om tot een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel te komen. De huidige set arbeidsvoorwaarden is verlopen op 1 juli. Volgens vakbond FNV liggen de standpunten nog „ver uiteen”. De bond heeft al gezinspeeld op acties in de algemene ziekenhuizen als dat zo blijft.