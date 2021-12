Er kringelt rook uit de Sandstorm Cruiser. Heel even leek het erop dat de motor van de zelfgebouwde auto zou aanslaan, maar niets is minder waar. De elektronische componenten laten het al afweten voordat de radiografisch bestuurbare racer ook maar een centimeter gereden heeft. Einde verhaal dus. Jammer van de uren die in de bouw van de auto zijn gaan zitten.