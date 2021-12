„De wereld is slecht, en de Schepper van de wereld is goed!” De kerkgangers in Hippo reageerden hierop (zoals vaker) met applaus. Maar prediker Augustinus was nog niet klaar. „Wat heb ik nu gezegd? Waarom hebt u geklapt? Ik stel alleen maar het probleem, en toch hebt u al geklapt.” Een probleem, want onze Schepper had de wereld immers goed geschapen.