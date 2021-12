De huren in de vrije sector mogen vanaf het nieuwe jaar met maximaal 3,3 procent verhoogd worden. De maximale huurstijging voor duurdere huurwoningen is wettelijk vastgelegd, en hangt af van de inflatie, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mensen die in een sociale huurwoning wonen, krijgen niet met een verhoging te maken. Die zijn tot half 2022 bevroren.