De onderhandelende partijen hebben nog een aantal grote thema’s te bespreken in de laatste week van de formatie. De partijen hopen volgende week een akkoord te presenteren, maar over een aantal zaken moet nog overeenstemming worden bereikt. Daarnaast moet er wat worden geschoven in de plannen op verschillende terreinen, omdat er te veel geld nodig was voor het totaalplaatje, melden bronnen aan het ANP.