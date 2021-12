Het gerechtshof spreekt zich op dinsdag 4 januari uit over de campagneposter van dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht in de zaak tegen boerenorganisatie Agractie. Het hof buigt zich daarbij over de vraag of het scheiden van kalveren van hun moeder, direct na de geboorte, ernstig dierenleed mag worden genoemd.