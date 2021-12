AEX zeer sterk omhoog, verliezen door Omikron bijna weggepoetst

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een zeer sterke winst gesloten. Daarmee poetste de hoofdgraadmeter op het Damrak de koersverliezen sinds de ontdekking van de Omikron-variant van het coronavirus bijna weg. Beleggers hebben inmiddels minder zorgen over de economische impact van Omikron door berichten dat de ziekteverschijnselen mild zouden zijn en durven weer geld te steken in groeiaandelen zoals die van chipbedrijven ASML, ASMI en Besi.