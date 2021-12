De wolvin die sinds afgelopen zomer Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft ontdekt, doodt daar niet alleen moeflons. Er zijn ook dode, jonge wilde zwijnen gevonden en de parkdirectie denkt dat er ook edelherten en reeën zijn aangevallen. Hoeveel wild tot nu toe precies is gedood, is volgens de directie niet te zeggen, omdat lang niet alle kadavers worden gevonden in de uitgestrekte, dichte bossen van het nationale park.