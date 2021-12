In Nederland actieve bedrijven hebben vooralsnog geen plannen voor een gezamenlijke campagne om de vaccinatiegraad tegen corona omhoog te krijgen. In Duitsland zijn er zeker 150 grote bedrijven en merken die zich uitspreken voor vaccinatie. Maar een rondgang onder de Nederlandse divisies van diezelfde ondernemingen leert dat een dergelijk initiatief hier niet aan de orde is.