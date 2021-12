Recept: Spruitjes van de bakplaat

Wat vroeger een ovenschotel genoemd werd, heet tegenwoordig een traybake. Een beetje merkwaardig wel, want dat Engelse woord betekent gewoon bakplaat of bakblik. Het zegt niets over wat daarop ligt of in zit. Dat zou evengoed een appelcake als een groentegerecht kunnen zijn. Met dat euvel kampt het traditionele woord ovenschotel trouwens ook, bedenk ik nu. Ook dat zegt niets over de inhoud, maar verwijst feitelijk alleen maar naar het keukengerei waarin het wordt bereid.