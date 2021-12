De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi hield dinsdag een vurig betoog waarom hij zal zwijgen in de rechtbank. Gevraagd naar communicatie die hij zou hebben gehad met medeverdachte Mao R. over de moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht, wilde hij „helaas” niets zeggen.