De 25-jarige Amsterdammer die ervan wordt verdacht explosieven te hebben geplaatst bij twee woningen in Alblasserdam, blijft na een besluit van de rechter dinsdag langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat zijn zaak op 10 februari verdergaat. Zijn vermoedelijke chauffeur, een 24-jarige Amsterdammer, blijft eveneens verdachte in de zaak maar mag zijn proces dat op 24 februari wordt vervolgd in vrijheid afwachten.